Operation Abyss: New Tokyo Legacy wird eine PC-Umsetzung erhalten. Der Publisher hat mit dieser Ankündigung auch einen groben Veröffentlichungszeitraum genannt.

Der Publisher NIS America hat eine PC-Version von Operation Abyss: New Tokyo Legacy angekündigt. Der Dungeon-Crawler erschien erstmals im Juni 2015 für die PlayStation Vita. Das Entwicklerstudio hat zuvor den Titel Demon Gaze veröffentlicht. Angesiedelt ist der Titel in einem futuristischen Tokyo. Eure Aufgabe wird es sein, mit einer Spezialeinheit das Geheimnis hinter Portalen zu einer mysteriösen Dimension aufzudecken.

Operation Abyss: New Tokyo Legacy erscheint im Frühjahr 2017 via Steam für den PC. Der Titel beinhaltet japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln. Vielleicht ja noch rechtzeitig, um sich über die Persona 5 Verschiebung hinweg trösten zu können.

Dieser Trailer führt euch an das Bilden eures Squads in Operation Abyss: New Tokyo Legacy ein.