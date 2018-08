Ein Klassiker früherer Tage, Onimusha, soll auch die heutige Spielergeneration verzücken. Capcom kündigte jetzt ein überarbeitestes Remaster für 2019 an!

Ursprünglich erschien Onimusha 2001 und ging damit an vielen Spielern der heutigen Zeit eher vorbei. Das soll sich nach dem Willen von Capcom aber ändern, denn mit Onimusha: Warlords hat man nun ein Remaster des Samurai-Actionspiels angekündigt.

Ab dem 15. Januar 2019 soll der Capcom-Klassiker in neuem Gewand für alle aktuellen Plattformen - sprich: PC, PS4, Xbox One und Switch - erhältlich sein. Dabei kommt ihr in den Genuss der klassischen Samurai-Action samt cineastisch vermittelter Geschichte.

Vom Original wurden weltweit mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft. In der Neuauflage bekommt der Schwertkampfklassiker nun eine optimierte, hochauflösende Grafik und weitere aktualisierte Features wie eine Breitbildfunktion, Analogstick-Unterstützung, einen leichten Schwierigkeitsgrad und einen neuen Soundtrack spendiert.

Der Release soll im Januar nächsten Jahres ausschließlich digital zum Preis von 19,99 Euro erfolgen. Den Ankündigungs-Trailer gibt es anbei!