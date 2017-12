Bandai Namco kündigt mit One Piece: World Seeker das bisher umfangreichste Piraten-Abenteuer an. Im kommenden Jahr ist es soweit – wir haben die ersten Infos.

Fans der Strohhut-Piraten gehen im kommenden Jahr auf die nächste Reise: One Piece: World Seeker soll 2018 erscheinen und das bisher umfangreichste Abenteuer in der bisherigen Spielereihe werden. Als Plattformen werden PS4, Xbox One und PC genannt.

Das Spiel erscheint zur Feier des 20. Geburtstags von One Piece. Es handelt sich um ein Action-Adventure, in dem ihr mit Ruffy eine offene Inselwelt erkundet. Natürlich werden in diversen Kämpfen auch fleißig die Gummiarme geschwungen. Entwickelt wird der Titel von Ganbarion, die schon für diverse Teile verantwortlich zeichneten, beispielsweise One Piece: Unlimited Adventure oder One Piece: Unlimited World RED.

In der folgenden Galerie könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Action-Adventure verschaffen: