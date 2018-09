Kurzinfo

In One Piece: World Seeker erkundet ihr mit Strohhut-Pirat Ruffy eine offene Insel im One-Piece-Universum. Natürlich stehen dabei auch zahlreiche Kämpfe an, in denen Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten zum Einsatz kommen. One Piece: World Seeker soll das bisher umfangreichste Spiel der Reihe werden.