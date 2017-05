One Piece: Unlimited World Red erscheint noch in diesem Jahr als Deluxe Edition in Japan für die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Enthalten sind diverse Extras, darunter ein Koop-Modus.

In Japan wurde eine Umsetzung von One Piece: Unlimited World Red für die PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Diese erscheint dort am 24. August in einer Deluxe-Edition. Der Titel ist eine verbesserte Version des Originals, welches für PlayStation 3, Nintendo Wii U, PlayStation Vita und Nintendo 3DS erschien. Als Extras gibt es die bisher veröffentlichten Zusatzinhalte sowie einen lokalen Koop-Modus für zwei Spieler.

Eine Ankündigung für Europa steht noch aus, aber am 21. März hat Bandai Namco sich Unlimited World markenrechtlich schützen lassen.