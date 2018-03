Kurzinfo

Ruffy und seine Crew sind wieder da. Indirekt, denn diesmal spielt ihr die Geschichte des Gummipiraten von Anfang an. Im Laufe der Geschichte schließen sich euch nicht nur eure Verbündeten an, ihr erlegt in erster Linie jede Menge Schurken und deren Untergebenen. Actionreiche Schnetzelkost wartet in jeder Mission auf euch, sei es nun im Legenden- oder im Traum-Log des Spiels.