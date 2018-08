OMEN by HP

Der Nächste bitte: Auch OMEN by HP steigt mit seiner Gaming-Sparte auf den Zug auf und wird künftig auf NVIDIAs neue Premium-Grafikkarten der RTX-Generation setzen.

Als erstes neues System wird der OMEN Obelisk über einen GeForce-RTX-20-Grafikprozessor verfügen. Der neue Desktop-PC verspricht Spitzenleistung und soll sich auch durch seine Anpassbarkeit auszeichnen. Der PC ist voraussichtlich ab September zu Preisen ab 999 Euro erhältlich. Daneben hat man diverse weitere Gaming-relevante Ankündigungen getätigt.

OMEN Game Stream für Android bringt Gaming-Erlebnisse künftig auf mobile Geräte und richtet sich an Gamer, die auch unterwegs zocken wollen. Der Release soll Ende des Jahres kostenlos via Google Play Store erfolgen.

Ebenfalls neu ist das OMEN Mindframe Headset, das laut dem Hersteller weltweit erste Headset mit aktiver Hörmuschelkühlung. Dadurch soll dieses zusätzlichen Komfort und auch Audio-Vorteile zu bieten haben. Verfügbarkeit: Ab Oktober zum Preis von 199,99 Euro.

Alle neuen OMEN-Produkte könnten in Halle 8.1 an Stand A051/B050 auf der gamescom in Köln begutachtet werden.