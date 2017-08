HP hat heute den ersten Laptop der OMEN-X-Reihe vorgestellt. Dieser soll Profi-Gaming-Power eines Desktop-PCs in mobiler Form bieten. Zudem wurde die OMEN-Challenge für die gamescom 2017 angekündigt

Mit dem OMEN X Laptop erweitert HP die Produktreihe um ein erstes mobiles Gaming-Gerät. Der Hardwarehersteller spricht vom bisher leistungsstärksten Gaming-Laptop. Dieser soll leidenschaftlichen Gamern und eSportlern maximale Leistung bieten. Auf der gamescom 2017 findet zudem die OMEN-Challenge 2017 statt. Drei Tage treten die CS:GO-Elite Teams MouseSports, Flipsid3 Taxtics, Team Dynasty und Penta Sports gegeneinander an. Die Omen-Challenge findet am OMEN-Stand in Halle B51 in Halle 8 am 23., 24. und 25. August jeweils von 17 bis 20 Uhr statt und werden live via Twitch gestreamt.

Der OMEN X Laptop ist mit einem Kühlsystem ausgestattet, das die Übertaktung der CPU mit freiem Multiplikator möglich machen soll. Von Haus aus ist die GPU bereits übertaktet. Der Gaming-Laptop wurde mit Blick auf Gamer entwickelt, die konfigurierbare Leistung auf Desktop-Niveau mit Mobilität kombinieren möchten. Dabei soll maximale Bildwiederholrate und Reaktionsfähigkeit erhalten bleiben. HP verspricht für den OMEN X Laptop den Einsatz von High-End-Komponenten, fortschrittliche Kühllösungen, schnelle und reaktive Displays, eine individualiserbare mechanische Tastatur und die Möglichkeit mit Software-Tools, die Leistung des Laptops auszuschöpfen.

„Der eSport ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche im Gaming, und wir sind begeistert von der Popularität, die HPs OMEN-Produktfamilie hier genießt", sagt Anne-Sophie Hadberg, Head of Consumer Personal Systems EMEA bei HP. „Mit der Veröffentlichung des OMEN X Laptops sorgt HP für entscheidende Innovationen bei Leistung, Industriedesign und Anpassbarkeit, wie man sie vormals nur von Desktop-PCs kannte, und verschafft Gamern damit einen echten Wettbewerbsvorteil."

Um neuen Spielen und dem eSport gerecht zu werden, hat HP den OMEN X Laptop mit moderner Technik und Tuning-Möglichkeiten ausgestattet. Hierbei nennt das Unternehmen folgende Punkte:

Die OMEN Command Center Software, mit der die Hardware individuell getunt und an ihre Leistungsgrenzen gebracht werden kann. Zu den Funktionen gehören die Übertaktung der CPU[1], die Optimierung des Spieledatenverkehrs mittels Netzwerk-Booster zur Verringerung der Latenz in Online-Spielen[ii], sowie die individuelle Beleuchtung des Systems für eine optimale Spielsteuerung.

Ein Intel® Core™ i7 CPU Prozessor der siebten Generation[iii] mit freien Multiplikatoren, XMP-Speicheroptionen für die Übertaktung[1] von RAM-Speicher und bis zu DDR4-2800 erprobte Profile, sowie ab Werk übertaktete GPUs bis zu NVIDIA® GeForce® GTX 1080 liefern die idealen Voraussetzungen für rasante Multiplayer-Spiele in 4K-Auflösung[iv].

RAID0 SSD-Option für ultraschnelles Hochfahren und Laden von Spielen, sowie PCIe SSD+HDD-Datenspeicher-Optionen für schnellen Zugriff und gewaltige Speicherkapazität[v].

Kühlungsmanagement, das die Grenzen der Werkseinstellungen1 von High-End-Hardware sprengt. Dazu gehören Hochleistungslüfter zur Erhöhung des Luftstroms sowie eine integrierte Vapor Chamber mit vier 3,5 mm-Heatpipes, die den Hitzetransfer von GPU und CPU zu den vier Kühlern in den rückwärtigen Ecken verbessern[vi].

Weiter nennt HP die Bereitschaft für Virtual Reality und erwähnt Features, die zur Verbesserung der Spielerfahrung beitragen und Störungen minimieren sollen:

Mechanisches Keyboard mit einzeln RGB-LED-hintergrundbeleuchteten Tasten, 2,5 mm Tastenhub mit Tastgefühl sowie mechanische Switches, die für sofortiges Feedback und Komfort auch während intensiver Spielesessions sorgen.

4K-Display4 mit einer Diagonale von 17 Zoll (43,18 cm) für eine ultimative hochauflösende Spielerfahrung, oder 120Hz-1080p-Display für hohe Bildrate und flüssige Grafik. Alle Konfigurationen sind mit der NVIDIA G-Sync-Technologie kompatibel, die weiches und ruckelfreies Gaming ermöglicht.

DTS Headphone:X® für simulierten Surround-Sound mit jedem beliebigen Kopfhörer[vii] sowie Premium-Sound dank HP-Lautsprecher-Duo mit Audio by Bang & Olufsen.

HP Audio Boost sorgt für Spitzenleistung ohne Überlastung der Lautsprecher.

Ein durchsichtiges Fenster erlaubt den Blick in den Laptop, daneben sorgen veränderbares Licht und Alu-Finish für einen Premium-Look, den jeder Nutzer auf seinen Geschmack zuschneiden kann.

Auch soll der OMEN X Laptop die Möglichkeit bieten Teile einfach auszubauen, um so auf dem aktuellen Stand zu bleiben:

HDD, SSDs und RAM, also alle Komponenten, die vom Nutzer ausgetauscht werden können, sind über eine gemeinsame Klappe zugänglich.

Große Bandbreite an Schnittstellen mit Unterstützung von bis zu vier externen Bildschirmen.

Durch folgende Schnittstellen ist der Anschluss unterschiedlichsten Gaming-Zubehörs möglich: Drei USB 3.0 Typ A- sowie zwei Thunderbolt 3-zertifizierte USB 3.1 Type C-Ports, HDMI 2.0a-Anschluss mit HDR-Unterstützung, Mini DisplayPort, RJ45 sowie Multiformat-Card-Reader.

Doppelter Klinkenstecker mit separatem Mikrofon-Eingang und Headset-Klinken (Eingabe/Ausgabe) zur Unterstützung aktuellster Gaming-Headsets und externer Lautsprecher.

Erscheinen soll der OMEn X Laptop in Deutschland voraussichtlich im November 2017 zu einem Preis von 2.599 Euro.