Capcoms Klassiker hat ein Release-Datum. Okami HD erscheint im Sommer auch für die Switch.

Capcoms Remaster eines der schönsten Spiele, die je aus dem Studio hervorgegangen sind, hat einen Release-Termin, besser gesagt, die erste Version, die auch unterwegs gespielt werden kann. Okami HD erscheint am 9. August auch für die Switch. Die PS4- und Xbox-One-Version wurden bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht.

Die Switch-Version untersützt die Touch-Steuerung, mit der Pinselstriche, die Amaterasus Fähigkeiten entfalten, gezeichnet werden können. Befindet sich die Konsole in der Basis-Station, können die Symbole mit der Bewegungssteuerung der Joy-Con zeichnen.

In Okami schlüpft ihr in die Rolle der japanischen Sonnengötting Amaterasu, eine wolfsähnliche Gestalt, die ihre Welt wieder mit Leben füllen muss. Ursprünglich erschien das Spiel für die PlayStation 2, es wurde später aber auch auf die Wii geportet. Es besticht durch sein stark von The Legend of Zelda inspiriertes Gameplay und einen einzigartigen Grafikstil, gepaart mit der japanischen Folklore.