Im Netz verdichteten sich bereits Gerüchte, doch nun ist es auch offiziell bestätigt: Okami HD findet den Weg auf die aktuellen Plattformen PC, PS4 und Xbox One. Wir verraten euch hier die Details.

Das mit mehreren BAFTA-Awards ausgezeichnete Okami HD wird noch in diesem Jahr seinen Weg auf die aktuellen Plattformen PC, PS4 und Xbox One finden. Damit bestätigen sich jüngste Gerüchte um eine solche Ankündigung im Netz. Der Release wird als Box-Version sowie als digitaler Download ab dem 12. Dezember 2017 zu haben sein.

Das Originalspiel Okami wurde bereits 2006 veröffentlicht. Diese neueste Veröffentlichung des in Sumi-e, der Kunst der Tuschmalerei, gehaltenen Games wurde noch einmal optisch aufgebohrt und bietet sogar 4K-Grafik auf der Xbox One X, PS4 Pro und unterstützter PC-Hardware.

Worum geht's? Ihr schlüpft in die Rolle von Amaterasu, der japanischen Sonnengottheit. Sie hat die Form des legendären weißen Wolfs Shiranui angenommen und schickt sich an, Orochi zu bekämpfen, einen achtköpfigen Dämonen und ein tyrannisches Monster, der die Welt in eine Einöde verwüstet. Ihr müsst Amaterasus magische Fähigkeiten, ihr Arsenal an Gegenständen und Angriffen sowie den himmlischen Pinsel einsetzen, um das Land wieder zu Ruhm und einem Leben voller Farbe zu führen.

Ihr habt die Möglichkeit, Okami HD im Breitbild-Format sowie im zur Erstveröffentlichung des Spiels aktuellen 4:3-Verhältnis zu spielen. Die Version enthält auch die interaktiven Ladebildschirme des Originals, die es ermöglichen, Bonus-Dämonenzähne zu sammeln, die gegen Ingame-Gegenstände eingetauscht werden können. Der Preis wird bei 19,99 Euro liegen.