Deine Mutter spielt Xbox One!

Oh...Sir! The Insult Simulator

Deine Mutter spielt Xbox One! Zumindest, wenn sie schon vor 13 Uhr einen im Tee und etwas für Beleidigungen übrig hat. Spaß beiseite, wie man gepflegt beleidigt, wird mit Oh...Sir! The Insult Simulator bald auch hochoffiziell auf der Microsoft-Konsole gelehrt.

Wie ein Entwickler wie Vile Monarch dazu kommt, ein Spiel zu entwickeln, das ein Beleidigungssimulator ist? Nun, wenn im Internet Menschen aufeinandertreffen, findet man genügend Inspiration für ein Spiel wie dieses. Man muss es eben nur mit Humor nehmen. Genau das tut Oh...Sir! The Insult Simulator noch im Frühjahr 2017 auch auf der Xbox One. Was schon auf Steam überaus positiv aufgenommen wurde, wird bestimmt auch auf der Microsoft-Konsole auf fruchtbaren Boden fallen.

Kuriose Charaktere, darunter auch H.P. Lovecraft, duellieren sich verbal bis aufs Blut. Wie der Name schon sagt, geht es in Oh...Sir! The Insult Simulator darum, Wortketten mit wüsten und abstrusen Beschimpfungen aneinander zu reihen, um sein Gegenüber, jedes mit individuellen charakterlichen Schwächen, möglichst hart zu treffen und sprachlos zu machen. Natürlich mit Augenzwingern und auf erheiternd humorvolle Art. Wir wollen doch keine Verletzten. Ein konkreter Termin für den Xbox-One-Release steht bis jetzt noch nicht fest.