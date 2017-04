Auf der kommenden Social Conference in München tritt die Web Media Publishing AG als offizieller Medienpartner in Erscheinung.

Am 16. Mai 2017 wird München zu dem Ort für Social-Media-Marketing. Auch Web Media Publishing ist als Medienpartner mit den erfolgreichen Portalen Gameswelt und Mann.tv sowie als Partner mit der brandneuen Social-Media-Agentur viralwunder vor Ort vertreten. Das diesjährige Konferenzformat der Social Conference behandelt mit führenden Branchenexperten die einzelnen Phasen der digitalen Customer Journey. Die Speaker wie Matthias Mehner, Curt Simon Harlinghausen sind dieses Jahr aus zahlreichen renommierten Unternehmen wie XING, ProSieben, Kolle Rebbe, BuzzBird und viele mehr.



Matthias Mehner, Leiter der Social-Media-Abteilung bei ProSiebenSat.1 Digital, tritt als Speaker auf. Mehner gibt spannende Einblicke in die Videostrategie des Unternehmens und erklärt, warum er davon überzeugt ist, dass kein Weg an Videos vorbeiführt, wenn Unternehmen im Social Web Reichweite erzeugen wollen.



Auch auf mann.tv war eines des ProSieben-Videos kürzlich zu sehen:

Sichert euch hier noch schnell 25 extrem günstige Early Bird Tickets mit 20 Prozent Rabatt für die Social Conference!