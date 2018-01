Fans der HBO-Erfolgsreihe "Game of Thrones" lechzen seit dem Ende der siebten Staffel nach der Bekanntgabe des Erscheinungstermins für die achte Staffel. Diesbezüglich gibt es seitens des Senders nun endlich offiziell Neuigkeiten.

Im Netz war bereits fleißig spekuliert worden, dass die finale achte Staffel der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" womöglich länger auf sich warten lassen könnte. Diesbezüglich herrscht nun Gewissheit; Fans der TV-Serie müssen folglich stark sein.

Denn während in den letzten Jahren wirklich Jahr für Jahr eine neue Staffel ausgestrahlt wurde, wird es von "Game of Thrones" im neuen Jahr 2018 nichts zu sehen geben. HBO kündigte nun in einer offiziellen Bekanntgabe an, dass die finale achte Staffel vielmehr erst 2019 durchstarten soll. Außerdem wurde erneut bekräftigt, dass diese nur noch sechs Episoden umfassen und damit was die Anzahl der Folgen an sich weniger umfangreich ausfallen wird; immerhin sollen die einzelnen Episoden aber mitunter Spielfilmlänge haben.

In der Ankündigung wurden erneut David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik als Directors für die neue Staffel bestätigt; als Writer werden Benioff und Weiss ebenso fungieren, wie Bryan Cogman und Dave Hill. Executive Producer werden neben Benioff und Weiss zudem Carolyn Strauss, Frank Doelger und Bernadette Caulfield sein, zu den Co-Executive-Producern zählt unter anderem Buchautor Georg R.R. Martin, der für die Romanvorlage verantwortlich zeichnet.

Bereits die siebte Staffel war im vergangenen Jahr erst im Sommer und damit einige Monate später als zuvor üblich gestartet. Zudem verfügte diese ebenfalls schon über weniger als die vorher üblichen zehn Folgen. Dieser Trend setzt sich nun also mit der abschließenden achten Staffel fort.