Die Fälle, in denen sich der Akku des iPhone 8 aufbläht, so dass sogar das Display aus dem Rahmen gedrückt wird, häufen sich. Apple will das Problem nun untersuchen.

Vergangene Woche spukten vereinzelt Berichte durchs Netz, denen zufolge sich der Akku des neuen iPhone 8 einfach aufblähte und dadurch sogar die komplette Display-Front aus dem Rahmen drückte. Nun scheinen sich diese Vorfälle zu häufen, zumindest in einem bestätigten Fall wurde ein iPhone 8 sogar schon in der Originalverpackung in besagtem Zustand vorgefunden. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es sich bislang um Einzelfälle handelt oder ob das Problem über die sozialen Medien mindestens so stark aufgebläht wurde, wie die betroffenen Geräte selbst.

Damit sich das verklebte Display aus dem Rahmen lösen kann, ist eigentlich ein enormer Kraftaufwand nötig. Doch die Druckkraft der betroffenen Akkus ist davon sichtlich wenig beeindruckt. Fällen, in denen es zu einem Brand oder sogar einer Explosion des iPhone 8 gekommen ist, sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Seitens Apple steht eine offizielle Stellungnahme noch aus. Der Großkonzern gab jedoch an, das Problem zu untersuchen. Da mindestens ein Gerät schon im beschädigten Zustand in der Verpackung gefunden wurde, lässt sich ein falsch verwendetes Ladegerät als Ursache ausschließen.