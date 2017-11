Am 20. November beginnt die Oculus Shoppingcenter-Tour 2017 durch sieben Städte mit einer breiten Auswahl an Demos wie z.B. Marvel Powers United VR, Jurassic World, The Unspoken, The Climb, Fruit Ninja und weiteren.

Neben der Möglichkeit, sich selbst von den neuesten Oculus-Titeln zu überzeugen, haben Teilnehmer außerdem die Möglichkeit, sich in der Robo Recall Highscore-Challenge zu beweisen und hochwertige Preise von AMD zu gewinnen. Für den Besten jeder Stadt gibt es einen Gaming-PC (HP Power Pavilion 580-100ng) und der Gesamtsieger der kompletten Tour erhält das High-end Gaming-Notebook ASUS GL702ZC-GC104T. Alle gewonnenen PCs und der Laptop kommen natürlich zusammen mit je einem Oculus Rift Bundle.

Die Oculus Shoppingcenter-Tour 2017 macht Halt in folgenden Städten:

20.11. – 25.11. in München / Olympia-Einkaufszentrum OEZ

27.11. – 02.12. in Frankfurt / MyZeil

04.12 – 09.12. in Essen / Limbecker Platz Essen

11.12. – 16.11. in Braunschweig / Schloss Arkaden

18.12. – 23.12. in Hamburg / Europa Passage

27.12. – 30.12. in Berlin / Mall of Berlin

02.01. – 06.01. in Dresden / Altmarkt-Galerie

Interessierte können sich unter https://live.oculus.com/event/de-2017 einen kostenlosen Termin für die Demos sichern. Für die Robo Recall Highscore-Challenge sind keine Terminvereinbarungen nötig. An dieser kann ohne Voranmeldung spontan teilgenommen werden.