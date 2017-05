Facebook arbeitet weiter daran, das zwei Milliarden schwere Investment in den Virtual-Reality-Pionier Oculus neu auszurichten. Leidtragend ist in diesem Fall nun das Oculus Story Studio.

Jason Rubin, der frühere Naughty-Dog-Gründer, ist nun Oculus VP of Content und bestätigte, dass man das VR-Animationsstudio Oculus Story Studio schließt. Vor zwei Jahren war das Studio zu Beginn der modernen VR-Ära gegründet worden, um Echtzeit-Storytelling im VR-Bereich zu etablieren.

Zu den Produkten des Studios gehören VR-Kurzgeschichten wie Lost, Henry und Dear Angelica. Diese sollten traditionelle Filmemacher sowie eine neue Generation von Storytellern gleichermaßen dazu inspirieren, in den VR-Bereich zu investieren. Nun sei man jedoch im nächsten Kapitel der VR-Entwicklung angelangt. Mit neuen Mitbewerbern am Markt habe man sich nun dazu entschieden, die Ressourcen neu auszurichten. Nach vielen Überlegungen sei man zum Entschluss gekommen, den Fokus von der internen Entwicklung von Inhalten weg hin zu mehr Support für externe Produktionen zu verlegen.

Künftig wird Oculus by Facebook vor allen Dingen diese externen Produktionen mitunter auch in spürbarer finanzieller Form unterstützen.

