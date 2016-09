Das VR-Headset Oculus Rift kann in Deutschland ab sofort auch in den bekannten Elektronikfachmärkten gekauft werden.

Wie die Mannen von Oculus heute per Pressemeldung bestätigten, kann das Oculus Rift zum Verkaufspreis von 699 Euro ab sofort auch in allen Saturn- und Media-Markt-Filialen käuflich erworben werden. In ausgewählten Märkten wird es darüber hinaus auch Demo-Stationen geben, so dass ihr euch selbst ein Bild vom VR-Headset machen und dieses ausprobieren könnt.

Bei teilnehmenden Händlern müsst ihr hierfür aber auch eine entsprechende Demo-Session reservieren. Die Terminliste erweitert sich stetig, so dass sich ein regelmäßiger Blick für Interessierte lohnt. Zu finden ist das ganze auf der Webseite Oculus Live.