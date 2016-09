Die Anzeichen rund um Preis und Termin des Controllers Oculus Touch zum VR-Headset Oculus Rift verdichten sich weiter. Nun gibt es nämlich einen neuen Leak diesbezüglich.

Erst kürzlich unterlief Media Markt in Deutschland ein Fehler. Auf der Webseite wurde Oculus Touch als Produkt aufgenommen; dabei zeigte man mit 199 Euro den vermeintlichen Preis sowie mit dem 21. November 2016 auch einen vermeintlichen Termin.

Die gleichen Daten - 199 Euro Verkaufspreis sowie 21. November 2016 als Veröffentlichungstermin - nennt nun auch noch Saturn in einem gleichgelagerten Leak. Wohlgemerkt: Eine offizielle Ankündigung zum Release von Oculus Touch gibt es weiter nicht.

In Sachen Leaks will Saturn innerhalb des Konzerns Media Markt offenbar aber in nichts nachstehen. Die Angaben wurden mittlerweile wieder entfernt, eine offizielle Ankündigung dürfte nun aber nicht mehr auf sich warten lassen. Vor allen Dingen ist aber davon auszugehen, dass sich die obigen Gerüchte dann wohl auch bestätigen dürften. Wir halten euch auf dem Laufenden.