Im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco wurde nun neues Spielefutter für alle VR-Fans angekündigt.

Oculus von Facebook hat im Rahmen der diesjährigen GDC insgesamt gleich sechs neue Titel für Oculus Touch und Gear VR angekündigt. Dabei handelt es sich um Blade & Soul: Table Arena, Brass Tactics, From Other Suns und The Mage's Tale für die Touch-Controller sowie Augmented Empire und Term1nal für Gear VR. Die genauen Veröffentlichungstermin folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

In Blade & Soul: Table Arena von NCsoft sollen Sammelkartenspiel und Echtzeit-Strategie miteinander verschmelzen. Brass Tactics stammt hingegen von Hidden Path Entertainment und ist ein Echtzeit-Strategiespiel mit PvP- und Koop-Modus. From Other Suns aus dem Hause Gunfire Games ist dagegen ein First-Person-Shooter und bereits der vierte VR-Titel des Entwicklerstudios.

Der letzte neue Oculus-Touch-Titel ist The Mage's Tale, in dem das Universum von The Bard's Tale VR-fähig gemacht wird. Der Dungeon Crawler stammt von inXile Entertainment.

Für das Gear VR erscheint mit Augmented Empire ein erzählerisches Strategie-RPG von Coats Software. Term1nal ist zu guter letzt ein First-Person-Puzzler mit Third-Person-Stealth-Elementen von Force Field. Weitere Details findet ihr im offiziellen Oculus-Blog.