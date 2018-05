Im vergangenen Jahr wurde mit dem Oculus Go ein eigenständiges, günstigeres VR-Headset der VR-Pioniere von Oculus angekündigt. Jetzt könnt ihr euch das gute Stück sichern.

Oculus VR hat mit dem Oculus Go sein neuestes VR-Headset ab sofort verfügbar gemacht. Dieses lässt sich nun in insgesamt 23 Ländern über die offizielle Webseite ordern, nachdem dieses im Herbst 2017 angekündigt wurde.

Das Oculus Go ist in zwei Varianten erhältlich: Mit 32 GB Speicherplatz werden in hiesigen Gefilden 219 Euro fällig, wer zum 64-GB-Modell greift, muss 269 Euro berappen. Das neue VR-Headset funktioniert eigenständig, so dass keine zusätzliche Hardware zum Einsatz erforderlich ist. Ein leistungsstarker PC ist zeitgleich nicht erforderlich.

Im neuen Headset ist auch die Audio-Ausgabe sowie ein Mikrofon integriert; das Interface wurde für den unabhängigen Einsatz optimiert. Wer sich ein Oculus Go zulegt, der wird Zugriff auf über 1.000 Spiele haben; fast 100 Spiele sind neu bzw. wurden grundlegend überarbeitet.