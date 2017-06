Virtual-Reality-Fans dürfen sich auch in diesem Jahr wieder Ankündigungen von einem hauseigenen Event von Oculus freuen.

Wie in einer Pressemail bekannt gegeben wurde, soll es auch in diesem Jahr wieder eine Ausgabe der Oculus Connect geben. Das hat Hugo Barra, VP of VR bei Facebook, via Facebook-Profil bestätigt. Die renommierte VR-Messe wird demnach am 11. und 12. Oktober 2017 steigen.

Die Oculus Connect wird in San Jose in den Vereinigten Staaten stattfinden und wird Medienvertretern, Entwicklern und VR-Pionieren die Möglichkeit geben, sich über die Zukunft der Virtuellen Realität auszutauschen sowie neue Produkte und Technologien vorzustellen und zu erleben.