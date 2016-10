Im Rahmen der Oculus Connect wurde unlängst der Termin sowie Preis des Controllers Oculus Touch bestätigt. Nun könnt ihr das gute Stück auch in hiesigen Gefilden vorbestellen.

Wie in einer offiziellen Pressemail heute bestätigt wurde, könnt ihr Oculus Touch ab sofort auf der offiziellen Webseite Oculus.com sowie bei Media Markt und Saturn vorab ordern. Auf Oculus Live könnt ihr außerdem einen Termin für eine persönliche Vorführung in mehr als 40 Filialen in Deutschland ausmachen.

Oculus Touch wird weltweit ab dem 06. Dezember zu haben sein und kostet hierzulande 199 Euro. Zum Paket gehören neben den beiden Controllern ein zweiter Sensor sowie ein Anschluss für Rock Band VR. Vorbesteller erhalten die Titel The Unspoken und VR Sports Challenge dazu. Sofern ihr das Rift über die offizielle Seite vorbestellt und gekauft habt, bekommt ihr automatisch einen der vorderen Plätze in der Warteschlange der Vorbestellungen für Touch. Die Frist hierfür läuft bis zum 27. Oktober.

Zusätzliche Sensoren für größere Räume gibt es ab dem 31. Oktober zum Preis von 79 Euro per Vorbestellung; die Auslieferung erfolgt ebenfalls ab dem 06. Dezember.