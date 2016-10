Der Titel Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas hat eine Million Exemplare verkauft. Die Entwickler haben Umsetzungen für weitere Plattformen und einen Nachfolger angekündigt.

Der Publisher FDG Entertainment hat via Pressemitteilung angekündigt, dass der Titel Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas eine Million Exemplare verkauft hat. Zudem wurde mitgeteilt, dass eine Umsetzung für eine Nintendo-Plattform und die PlayStation Vita in Arbeit sind. Ob es sich dabei womöglich um die neue Nintendo NX handelt, ist derzeit nicht bekannt.

Einen zweiten Teil hatten die Entwickler im August angekündigt, dieser wird unter dem Namen Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm erscheinen. Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas ist derzeit für PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac und iOS erhältlich. Eine Android-Version folgt ebenfalls in Kürze.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas - Consoles Launch Trailer Oceanhorn ist ab sofort auch für PS4 und Xbox One erhältlich.