Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas wird bald auf eine weitere Konsole kommen. Das hat der Publisher FDG Entertainment jetzt via Twitter verraten.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas soll laut der Ankündigung 2017 für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt. Dass Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas für eine Nintendo-Plattform erhältlich sein wird, war bereits bekannt. Es blieb aber offen, ob das Spiel für die Wii U oder Nintendo Switch geplant ist.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas kam 2013 für iOS-Geräte auf den Markt und wurde von uns damals in einem Test unter die Lupe genommen. Später wurde das Spiel von dem Entwicklerstudio Cornfox & Brothers auch für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Android-Geräte umgesetzt. Das Rollenspiel, das unter anderem von den Werken der Videospielreihe The Legend of Zelda inspiriert wurde, soll zusätzlich noch für die PlayStation Vita erscheinen.