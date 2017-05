Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Noch in diesem Jahr soll der Nachfolger des Indie-Titels Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas erscheinen. Auf der Spielemesse Nordic Game 2017 in Schweden wurde der Titel nun erstmals gezeigt und passend dazu ein umfangreiches Gameplay-Video veröffentlicht.

Im vergangenen August kündigte Cornfox & Bros. einen Nachfolger zum ursprünglich im November 2013 als Mobile-Titel veröffentlichten Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas an. Hinter dem Titel Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm verbirgt sich allerdings nicht wie beim Vorgänger ein aus der Vogelperspektive gespieltes Action-Adventure. Stattdessen gehen die Entwickler beim zweiten Teil den Weg hin zur Third-Person-Perspektive. Wie das Ganze aussieht, zeigt ein nun im Zuge der in Schaden stattfindenden Nordic Game 2017 veröffentlichtes Gameplay-Video. Fast 15 Minuten aus dem von der The-Legend-of-Zelda-Reihe inspirierten Spiel sind zu sehen.

Wie schon beim Vorgänger ist Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm in einer Insel-Welt angesiedelt, wodurch die Gemeinsamkeiten mit The Legend of Zelda: The Wind Waker teilweise sehr offensichtlich sind. Dazu trägt auch die auf der Unreal Engine 4 basierende Comic-Grafik bei. Abgesehen vom Perspektivwechsel soll auch das zweite Oceanhorn gewohnte Action-Adventure-Kost bieten. Mit einem neuen Helden, der auf dem Weg ist ein Ritter zu werden, erkunden wir die Welt und kämpfen dabei gegen verschiedene Gegner. Auch Bosse sind genauso wie diverse Rätsel wieder enthalten. Über eine Weltkarte ist das Reisen zwischen Städten und Dungeons möglich. Eine wichtige Neuerung soll die als Caster bezeichnete Schusswaffe des Hauptcharakters sein.

Einen genauen Termin für Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm hat Cornfox & Bros. noch nicht verraten. Bisher ist das Action-Adventure ausschließlich für iOS angekündigt. Das aufgezeichnete Gameplay stammt von einem iPhone 7 Plus. Da der Vorgänger nach der Mobile-Veröffentlichung auch auf PC, PlayStation 4 und Xbox One umgesetzt wurde, ist mit einer Veröffentlichung des zweiten Teils für diese System ebenfalls zu rechnen. Während der PS-Vita-Termin von Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas kürzlich bekannt gegeben wurde, ist noch offen, wann das Action-Adventure für Nintendos Switch erscheint.