Rollenspiel-Fans dürfen sich womöglich freuen, denn die Genre-Experten von Obsidian Entertainment stehen offenbar kurz vor der Ankündigung ihres neuesten Projekts.

Obsidian Entertainment hat im Netz damit begonnen, die Ankündigung des neuesten Projekts anzudeuten. Diverse Teaser rund um das Spiel mit dem Arbeitstitel "Project Louisiana" machen derzeit die Runde.

Auf dem Bildmaterial ist sowohl eine Axt als auch ein Weizengras zu sehen. Garniert wurde ein via Twitter veröffentlichtes Bild mit den Worten: "I used to dream that when my god came back, he would forgive us. That's the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up."

Das Bild wurde auch in den offiziellen Foren diskutiert, wo der Projektname publik wurde. Wann die offizielle Ankündigung des Spiels erfolgt, ist jedoch noch nicht bekannt. Spekuliert wird über zwei mögliche Titel: Fallout 4: New Orleans oder Pillars of Eternity 2. Welcher wäre euch denn lieber?