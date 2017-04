NZXT hat mit dem S340 Elite Hyper Beast Limited Edition ein weiteres Gehäuse mit einem Custom Design von Brock Hofer veredelt, das nur in kleiner Stückzahl erhältlich ist.

Nachdem bereits im letzten Jahr das H440 von Brock Hofer, dem Schöpfer des in CS:GO sehr beliebten Hyper Beast Designs, veredelt wurde, ist nun der Mid-Tower S340 Elite an der Reihe. Wie beim H440 erscheint auch das S340 Elite Hyper Beast in einer streng limitierten Auflage. Es werden nur 1.337 Exemplare dieser Edition produziert und alle Modelle werden mit einem durchnummerierten Metallabzeichen versehen.

Das 203 x 474 x 432 mm große Gehäuse hat neben dem Design aber auch andere Qualitäten. Die vier Millimeter starke Seitenwand aus gehärtetem Glas erlaubt einen Einblick in das aus gewalztem Stahl gefertigtem Gehäuse. Das offene Design des S340 Elite Hyper Beast wurde mit einer Schiene für das Kabelmanagement ausgestattet und bietet Klammern, um die Kabel zu fixieren. Dadurch ist es ein Leichtes, einen PC mit einem sauberen Innenleben zu bauen. Dazu tragen auch die Staubfilter, die Stahlaudioanschlüsse sowie die gesicherten Rändelschrauben bei. Für besondere High-End-Systeme bietet der Mid-Tower ausreichend Platz für NZXTs Flüssigkeitskühlung Kraken und im Vergleich zum Vorgänger S340 einen zusätzlichen SSD-Platz.

Dank einem HDMI- und zusätzlichen USB-Anschlüssen an der Front ist das S340 Elite Hyper Beast für VR-Gaming optimiert. Auch für die Kabel von VR-Brillen und Headsets ist gesorgt. Die magnetische Kabelhalterung Puck ermöglicht es, dass überflüssige Kabel einfach aufgerollt werden können und die VR-Brille immer ihren festen Platz hat.

Das S340 Elite Hyper Beast Limited Editionen wird ab Ende Mai zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 179,90 Euro im Handel verfügbar sein.