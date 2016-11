NZXT kündigt heute eine exklusive Version seines klassischen H440-Gehäuses an. Die neue H440 Hyper Beast Limited Edition wurde zusammen mit dem Künstler Brock Hofer gestaltet, Schöpfer des berühmten CS:GO Skins "Hyper Beast" für die M4A1-S.

Das H440 setzt traditionell auf ein großes Seitenfester. Dank des Netzteilschachts bietet das Gehäuse bis zu 80 Prozent mehr Platz, um Kabel zu verstauen. Das Äußere des H440 Hyper Beast will neben der aufwendigen Lackierung mit Seitenwänden, einem Deckel und einer Front aus Stahl punkten. NZXT verzichtet dabei bewusst auf Festplattenschächte und somit auch auf eine Tür.

Platz für eine Flüssigkeitskühlung ist natürlich vorhanden. Das Gehäuse bietet die Möglichkeit, an dem Deckel und an der Front eine Kraken-Kühlung zu verbauen und hat genug Platz für Radiatoren mit einer Größe von bis zu 360 mm. Zusätzlich können auch noch 120-mm- oder 140-mm-Lüfter verbaut werden. Diese lassen sich mit dem integrierten 8-Port PWM steuern, so dass die Geräuschentwicklung auf einem Minimum gehalten werden kann.

Die Stückzahl des Gehäuses ist jedoch streng limitiert. Als Sonderedition wurden vom Hyper Beast lediglich 1.337 Exemplare produziert. Jeder der eines des exklusiven H440-Modell ergattert, erhält mit dem Gehäuse eine verifizierte Plakette aus Metall, auf der die Produktionsnummer und die Unterschrift von Hofer eingraviert ist.



Die H440 Hyper Beast Limited Edition wird in Europa ab Anfang November zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,90 Euro im Handel erhältlich sein.