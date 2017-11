Ab morgen ist das Action-Sequel Star Wars: Battlefront II offiziell erhältlich. Wer auf dem PC zocken möchte und eine NVIDIA-Grafikkarte besitzt, kann sich nun vorab bestens vorbereiten.

Grafikkartenhersteller NVIDIA hat mal wieder neue Game-Ready-Treiber für seine GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Diese tragen die neue Versionsnummer 388.31 WHQL und optimieren die Performance der Grafikkarten nun gesondert für das am morgigen 17. November 2017 erscheinende Star Wars: Battlefront II.

Zudem lohnt sich der Download der neuen Treiber auch für Anhänger des bereits veröffentlichten Destiny 2. Je nach Hardware-Ausstattung und vor allem bei höheren Auflösungen soll die neue Version 388.31 hier für einen Performance-Boost von bis zu satten 53 Prozent sorgen, so NVIDIA. Der Download und die Installation der neuen Treiber ist über den Treiber-Tab via GeForce Experience möglich. Alternativ könnt ihr die neue Version auch via GeForce.com oder auf der Webseite von NVIDIA direkt beziehen.

Wie hoch der Leistungsschub im Durchschnitt ausfällt, lässt sich indes nicht sagen, bis zu 53 Prozent - wie vom Hersteller angegeben - sind aber natürlich schon ein Wort. Auch zur Messmethodik sind keine konkreten Details bekannt.