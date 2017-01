NVIDIA und Ubisoft bieten "Prepare for Battle" Bundle an

NVIDIA und Ubisoft haben sich für eine "Prepare for Battle" benannte Bundle-Aktion zusammengetan. Käufer von GeForce-Produkte erhalten ab sofort einen Gratis-Key für For Honor oder Ghost Recon: Wildlands.

Wer sich demnächst eine GeForce-GTX-1070- oder 1080-Grafikkarte oder ausgewählte GeForce-GTX-PCs und -Notebooks zulegen, wählen einen der Multiplayer-Action-Titel aus dem Hause Ubisoft: Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands oder For Honor und erhalten einen Key zu dem jeweiligen Spiel ohne zusätzliche Kosten.

Ganz nebenher stellt NVIDIA auch eine neue Möglichkeit vor, Bundle-Keys ohne großen Aufwand einzulösen. Ab sofort können Codes direkt über GeForce Experience aktiviert werden. Mit der neuen Funktion für GeForce Experience müssen Nutzer sich nicht mehr durch langwierige Anmeldeprozesse klicken, sondern können ihren Bundle-Spielecode ganze einfach über GeForce Experience einlösen. Das entsprechende Spiel wird automatisch zum Uplay-Account hinzugefügt.

Das Angebot für das "Prepare for Battle"-Bundle startet am Dienstag, 31. Januar 2017 um 15 Uhr (MEZ). For Honor erscheint am 14. Februar und Ghost Recon Wildland am 07. März 2017. Weitere Infos und eine Liste der teilnehmenden Händler gibt es auf der NVIDIA-Aktionsseite.