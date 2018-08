Regelmäßig bringt NVIDIA neue Treiber für die hauseigenen GeForce-Grafikkarten heraus, wenn neue Blockbuster für den PC erscheinen - so auch dieses Mal wieder.

NVIDIA hat wieder neue Game-Ready-Treiber für die hauseigenen GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Dabei will man zwei der wichtigsten PC-Releases jetzt im Sommer gerecht werden.

Die Treiber der Version 398.82 WHQL können ab sofort für alle GeForce-Grafikkarten heruntergeladen werden und verbessern nicht nur die allgemeine Performance der Karten, sondern sind speziell auf zwei Titel zugeschnitten. Konkret sollen durch die Installation der neuen Version die beiden sommerlichen PC-Blockbuster Monster Hunter World und World of WarCraft: Battle for Azeroth besser unterstützt werden.

NVIDIA empfiehlt die Installation der neuen Treiber bevor ihr die neuen Spiele auf dem heimischen Rechenknecht zockt. Spezifische Änderungen und Verbesserungen der neuen Versionsnummer 398.82 werden im Zuge der Bekanntgabe aber nicht genannt. Der Download lässt sich in Abhängigkeit des Grafikkartenmodells wie gewohnt über die NVIDIA-Webseite starten.

Monster Hunter World erscheint am 09. August für den PC, World of WarCraft: Battle for Azeroth von Blizzard Entertainment dann am 14. August 2018.