Im Rahmen der CES 2018 in Las Vegas veröffentlicht NVIDIA heute den neuen Game-Ready-Treiber für Fortnite Battle Royale. Der Treiber unterstützt darüber hinaus die Beta-Version der neuesten Funktion für GeForce Experience: Freestyle.

NVIDIA veröffentlicht wieder einmal ein neues Update der GeForce-Treiber. Der neue Game-Ready-Treiber integriert NVIDIA ShadowPlay Highlights in Fortnite Battle Royale sowie die brandneue Funktion (Beta) namens NVIDIA Freestyle. NVIDIA ShadowPlay Highlights ist direkt in das Spiel integriert und weiß genau, wann der magische Moment passiert - egal ob bei einem Bosskampf oder einer Abschussserie. NVIDIA ShadowPlay Highlights nimmt diesen Moment dank der ShadowPlay-Technologie automatisch auf. Der neue Treiber integriert ShadowPlay Highlights außerdem in Crossout und Elex.

Mit der neuen Funktion für GeForce Experience, NVIDIA Freestyle, können Spieler ihre Games nach eigenem Wunsch optisch anpassen, indem sie zum Beispiel verschiedene Post-Processing-Filter während des Spiels anwenden. Direkt im In-Game-Overlay kann das Aussehen und die Stimmung eines Spiels, durch die Optimierung der Farbe oder der Sättigung, geändert werden.

Bei der Veröffentlichung werden insgesamt 15 Filter mit 38 unterschiedlichen Einstellungen (einige Filter unterstützen mehrere Einstellungen) verfügbar sein:

Schwarz und Weiß

Farbe

Farbenblind-Modus

Kontrast

Details

Belichtung

Halbton

Stimmung

Nachtmodus

Retromodus

Sepia

Vignette

Tiefenschärfe

Spezialeffekte

Anpassungen

Freestyle umfasst zudem einen Farbenblind-Modus, der es farbenblinden Spielern erleichtert, zwischen einzelnen Farben zu unterscheiden. Spieler können sogar den Nachtmodus nutzen, welcher das emittierte Blaulicht reduziert und die Augen der GeForce-Nutzer bei nächtlichen Gamingsessions mehr entspannt. Freestyle ist mit dem aktuellen Game-Ready-Treiber verfügbar. Insgesamt unterstützen bereits über 100 Spiele die Freestyle-Funktion.