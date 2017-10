Im Weihnachtsgeschäft stehen zahlreiche Blockbuster ins Haus, allen voran natürlich das neue Call of Duty: WWII. NVIDIA reagiert daher und veröffentlicht nun wieder optimierte Treiber.

Kurz vor bzw. auch kurz nach dem Release der neuesten Blockbuster hat Grafikkarten-Hersteller NVIDIA wieder reagiert und die nächsten Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Wer sich einen aktuellen Top-Titel für den PC zulegen möchte, sollte die entsprechenden Treiber herunterladen.

Konkret wurde die neue Version für Call of Duty: WWII, Need for Speed: Payback, Wolfenstein II: The New Colossus sowie Nioh: Complete Edition optimiert. Alle Spieler dieser Titel profitieren also von einer besseren Performance ihrer GeForce-Grafikkarten.

Während Wolfenstein II bereits erhältlih ist, erscheint Need for Speed: Payback am Donnerstag, Call of Duty: WWII am Freitag und Nioh am Dienstag in einer Woche. Die neuen Treiber tragen die Versionsnummer 388.13 und können wie gewohnt auf der offiziellen Webseite von NVIDIA heruntergeladen werden.