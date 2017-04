Grafikkarten-Hersteller NVIDIA hat nun die Neuauflage des hauseigenen Turniers GeForce Cup in Counter-Strike: Global Offensive angekündigt. Dabei gibt es ein durchaus üppiges Preisgeld abzustauben.

Auch in diesem Jahr wird NVIDIA wieder den hauseigenen GeForce Cup für alle Fans von Counter-Strike: Global Offensive veranstalten. Das große Finale des mit satten Preisgeldern von bis zu 30.000 US-Dollar dotierten Turniers soll am 27. und 28. Mai im polnischen Breslau stattfinden.

Die Online-Anmeldung für das erste der insgesamt vier Qualifikations-Turniers für den 2017 GeForce Cup beginnt am 08. April 2017. Zur Anmeldung sind Teams und Spieler aus allen Regionen zugelassen. Die vier Gewinner der Gruppenphase treten die vier geladenen Teams Fnatic Academy, PENTA Sports, Space Soldiers und Team Kinguin an. Wer den Turnierverlaufverfolgen möchte, wird das über die lokalen Twitch-Kanäle von NVIDIA oder den jeweiligen Partnern tun können. Die Übertragungen wird es in neun Sprachen, darunter auch Deutsch und Englisch, geben.

Weitere Informationen zum 2017 GeForce Cup von NVIDIA findet ihr hier auf der offiziellen Webseite.