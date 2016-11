Nach einigen schlechten Quartalen erholt sich NVIDIA deutlich mit einem Absatzplus von fast 40 Prozent. Auch AMD konnte mehr Grafiklösungen als im Vorquartal absetzen.

Zuletzt geriet NVIDIA etwas ins Straucheln, da in den vergangenen Quartalen deutlich weniger GeForce-Grafikkarten verkauft wurden. Im abgelaufenen dritten Quartal 2016 schaffte NVIDIA nun wohl die Kehrtwende, laut Jon Peddie Research konnte die Schmiede satte 40 Prozent mehr Grafiklösungen als im Vorquartal verkaufen - dazu zählen nicht nur Karten, sondern auch integrierte Lösungen. Doch auch AMD und Intel konnten 15 beziehungsweise 18 Prozent mehr Karten und Chips an den Mann bringen.

Zulegen konnte NVIDIA vor allem durch die neuen GeForce-Karten GTX 1060 bis 1080 für Desktop-PCs, hier zeigt sich ein Plus von 39,8 Prozent - AMD kommt in diesem Bereich auf ein Plus von 34,7 Prozent. Wie die Marktanteile bei Grafikkarten aussehen, wird sich jedoch erst in den nächsten Tagen zeigen.