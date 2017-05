GT 1030 und neue Notebook-Grafikkarten in Arbeit?

Aktuellen Leaks und Gerüchten zufolge hat NVIDIA so einiges in Arbeit. Dabei soll es sich um eine preisgünstige Einsteigergrafikkarte sowie energiesparende Varianten der Notebook-GPUs handeln.

Dass NVIDIA kurz davor steht, mit der GT 1030 eine neue Einsteigergrafikkarte zu launchen, scheint bereits sehr konkret zu sein, denn im Netz ist ein Bild von Karte und Verpackung vom Hersteller KFA2 aufgetaucht. Die dort gezeigte GT 1030 EXOC White kommt offenbar ohne separate Stromversorgung aus und soll mit einer GP108-GPU mit 384 CUDA Cores sowie 2 GB GDDR5 bestückt sein. Die Taktung liegt bei 1.252 MHz Base Clock und 1.506 MHz Boost. Auch ein Preis wurde bereits genannt: um die 80 Euro soll die kleine Karte kosten. Damit will NVIDIA offenbar die AMD Radeon RX 550 kontern.

Anderen Meldungen zufolge ist zudem eine neue Version der Notebook-Varianten von GTX 1070 und GTX 1080 in Sicht. Der Unterschied der MaxQ benannten Varianten zu den bisherigen Notebook-GPUs soll vor allem in einer deutlich niedrigeren Taktung und damit einem stark reduzierten Stromverbrauch liegen. So soll die Mobile GTX 1080 MaxQ statt mit 1.556 MHz nur mit 1.290 MHz getaktet sein und statt 165 Watt nur noch 110 Watt aus dem Netzteil schlürfen, die GTX 1070 statt 120 Watt nur noch 90 Watt.

Man kann wohl davon ausgehen, dass es spätestens zur Computex Ende Mai in Taiwan konkretere und offizielle Informationen geben wird.