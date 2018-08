Kurz vor dem Start der gamescom in Köln hat NVIDIA eine Pressekonferenz abgehalten, auf der mit der GeForce-RTX-Reihe die neueste Grafikkarten-Generation offiziell angekündigt wurde.

Die neue RTX-Reihe ist laut NVIDIA die erste Grafikkarten-Generation, die über Ray-Tracing in Echtzeit verfügt. Unter dem Strich soll eine bis zu sechsfach schnellere Performance möglich sein, als in der vorherigen Generation der GeForce-Grafikkarten - ein deutlicher Leistungssprung also.

Der Hersteller kombiniert bei seinen neuen RTX-Grafikkarten die Turing-GPU-Architektur mit der nagelneuen RTX-Plattform. Durch diese Kombi wird das Ray-Tracing in Echtzeit überhaupt erst möglich und die ersten Spiele, die davon Gebrauch machen sollen, wurden ebenfalls bereits bestätigt. Dabei handelt es sich um die namhaften Vertreter Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider und Metro Exodus.

Titel, die NVIDIAs G-Sync unterstützen, sollen auf den RTX-Grafikkarten außerdem bis zu 240 Hz, HDR und 4K unterstützen. Zudem legt man hohen Wert auf die Unterstützung von fortgeschrittener VR-Rendering-Technik. Der Startschuss für die RTX 2080 und die RTX 2080 Ti soll im September 2018 fallen, die kostengünstigere RTX 2070 soll im Oktober folgen. Die Preise sind für die neuen High-End-Modelle durchaus noch halbwegs erfreulich: Die RTX 2080 Ti als Top-Modell kostet 1.199 US-Dollar, die RTX 2080 als Mittelklasse-Modell 799 Dollar und die RTX 2070 als Einstiegsmodell 499 Dollar.