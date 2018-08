NVIDIA hat sich offenbar einiges vorgenommen für die gamescom: Am Montag findet eine große GeForce Gaming Celebration in Köln statt. Das Event wird mit Livestreams begleitet und einige Plätze sind auch noch zu haben ...

Was genau uns am Montag Abend während der GeForce Gaming Celebration von NVIDIA erwartet, ist noch unklar, mal abgesehen davon, dass reichlich PC-Demos der neuesten Spiele vor Veröffentlichung gezockt werden können. Man munkelt, dass NVIDIA das Event nutzt, um die nächste Serie an Grafikkarten vorzustellen, namentlich die neue GeForce RTX 2080 aus der neuen Turing-Generation. Neue Quattro-Karten aus dieser Generation für Profi-User wurden erst kürzlich vorgestellt.

Dafür spricht zudem, dass NVIDIA das Event, das am Montag, den 20.08. im Palladium in Köln stattfindet, auch mit einem Livestream begleiten will, sodass auch Daheimgebliebene nicht zu kurz kommen. Geplant sind zwei Twitch-Streams:

Countdown und Live-Stream mit deutschem Kommentar: twitch.tv/NVIDIAGeforceDE

Countdown und Live-Stream unkommentiert: twitch.tv/NVIDIA

Wer auf der gamescom ist und das Ankündigungs-Event am Montag verpasst, kann sich noch am Dienstag ausgiebig mit den neuen Spiele-Demos beschäftigen. Auch an dem Tag läuft noch die GeForce Gaming Celebration, von 10 bis 17 Uhr, ebenfalls im Palladium in der Schanzenstraße 36 in Köln. Plätze für das kostenlose Event sind noch zu haben, sofern ihr bereits über 18 Jahre alt seid. Infos zur Registrierung findet ihr auf der Landing Page von NVIDIA. Abgesehen davon könnt ihr NVIDIA aber auch direkt auf der Messe in Halle 10.1 einen Besuch abstatten.