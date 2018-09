Die nächsten Blockbuster im beginnenden Herbst stehen ins Haus und das ruft natürlich auch wieder NVIDIA auf den Plan. Der Grafikkarten-Hersteller hat frische Treiber für seine Hardware veröffentlicht.

Wer sich mit den neuesten Blockbustern auf dem PC beschäftigen will und eine NVIDIA-Grafikkarte sein Eigen nennt, sollte ab sofort wieder den Weg auf die offizielle Webseite des Herstellers finden. Dieser hat nämlich die nächsten Game-Ready-Treiber veröffentlicht, welche die Performance mehrerer neuer Top-Titel optimieren.

Im Fokus steht vor allen Dingen auch das diese Woche erscheinende Shadow of the Tomb Raider, das Ansel- und Highlights-Support erhält. Via Ansel-Technik dürft ihr damit nun auch hochwertige Ingame-Fotos aufnehmen, ein heutzutage durchaus wichtiges Feature, bedenkt man die Popularität von Fotomodi.

Via Highlights-Technik könnt ihr Aufnahmen von Ingame-Achievements tätigen; das Feature wird in die unterstützten Spiele direkt integriert und nimmt automatisch Schlüsselmomente eurer Spiel-Session dank ShadowPlay-Technologie auf. Nach dem Beenden des Spiels könnt ihr euer Highlights-Reel wahlweise auch direkt auf Facebook, YouTube oder Weibo hochladen. Dieses Feature wird neben Shadow of the Tomb Raider auch für Dying Light: Bad Blood eingeführt.

Im Übrigen wird natürlich an der Performance geschraubt und generell wurden die Treiber für folgende neuen Spiele optimiert:

Shadow of the Tomb Raider

Call of Duty: Black Ops IIII

Dying Light: Bad Blood

Assetto Corsa Competizione

Insurgeny: Sandstorm

Den Download der neuesten Game-Ready-Treiber könnt ihr auf der Webseite von NVIDIA starten.