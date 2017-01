NVIDIA enthüllt auf der CES 2017 den neuen NVIDIA GeForce-NOW-Dienst, der Millionen von PCs und Macs „on demand“ einen High-End-NVIDIA-Pascal-Gaming-PC aus der Cloud bereitstellt.

Seit fünf Jahren ist GeForce NOW bei NVIDIA in Entwicklung und ist mit den meisten Windows- und Mac-basierten Desktop-PCs sowie Notebooks kompatibel. Spieler laden einfach die GeForce-NOW-App auf ihren Rechner. Mit wenigen Klicks verbinden sie sich dann mit ihrem eigenen virtuellen GeForce-GTX-PC, installieren ihre Lieblingsspiele aus beliebten digitalen Spiele-Stores – wie Steam, Battle.net, Origin, Uplay und GOG – und starten das Spiel. Free-to-Play-Spiele wie World of Tanks können ebenfalls von der jeweiligen Webseite heruntergeladen und installiert werden.

Der neue GeForce-NOW-Streaming-Dienst verbindet Spieler mit GeForce-GTX-1080-PCs in Cloud-Datenzentren, rendert Spiele mit aktuellster NVIDIA-GameWorks-Technologie und streamt sie in hoher Qualität auf PCs und Macs. Zusätzlich können Gamer die neusten PC-Spiele auf ihren Macs spielen – ohne auf entsprechende Umsetzung einer Mac-Version warten zu müssen.

GeForce NOW speichert den Spielefortschritt und Errungenschaften in der Cloud und synchronisiert diese mit der lokal gespeicherten Version des Spiels. Das bedeutet, dass Gamer über GeForce NOW auf einem zweiten Notebook ihr Spiel, das sie auf ihrem primären PC-System begonnen haben, weiterspielen können. Gleichzeitig kann auf die gesamte Spielebibliothek von unterwegs, bei einem Freund oder einfach in einem anderen Zimmer zugegriffen werden.

Nach der Registrierung bei GeForce NOW können Spieler kostenlos acht Stunden auf einem GeForce-GTX-1060-PC spielen oder vier Stunden auf einem GeForce-GTX-1080-PC. Für zusätzliche 25 US-Dollar spielen sie 20 Stunden (GTX-1060-PC) bzw. 10 Stunden (GTX-1080-PC).

Ob sich GeForce NOW mit diesem doch recht happig anmutenden Preismodell durchsetzen kann, bleibt allerdings abzuwarten. Ebenso ist zu berücksichtigen, das für qualitativ hochwertiges Streaming eine kräftige Internet-Leitung beim Kunden vorhanden sein muss.

Die “Early Access”-Phase startet im März in den USA. Der offizielle Start der Vollversion des neuen Streaming-Dienstes GeForce NOW erfolgt im Frühjahr. Anmeldung für die Early-Access-Warteliste unter: https://www.nvidia.com/en-us/shield/games/geforce-now/