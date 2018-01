NVIDIA kündigt BFGD (Big Format Gaming Displays) auf der CES drin. Im Paket enthalten: 4K, 120 Hz, 65 Zoll Diagonale und dazu noch GSync nebst NVIDIA Shield.

Für die CES in Las Vegas hat sich NVIDIA wahrlich etwas Großes einfallen lassen. Namentlich handelt es sich um BFGD, sprich Big Format Gaming Displays. Dabei handelt es sich um saftig-große Displays, die in Zusammenarbeit mit Acer, ASUS und HP entwickelt wurden. Die 65 Zoll großen 4K-Displays verfügen über eine Bildwiederholrate von 120 Hz und unterstützen HDR. Des weiteren sind sie mit G-Sync HDR und NVIDIA Shield ausgestattet.

BFGDs erlauben selbstverständlich den Anschluss an einen PC, dank der integrierten SHIELD-Applikation, basierend auf Android TV, können aber auch Streaming-Dienste wie NEtflix, Amazon Video, YouTube oder Hulu ohne zusätzliche Geräte genutzt werden. Gleiches gilt auch für NVIDIAs hauseigenen Game-Streaming-Dienst GeForce Now. SHIELD Fernbedienung und Controller gehören als Bundle entsprechend zum Gesamtpaket.

BFGDs sollen voraussichtlich im Sommer 2018 im Portfolio von Acer, ASUS und HP Omen auf den Markt kommen, Preise wurden bisher noch nicht genannt.

Neben BFGD wurden noch weitere Dinge verkündet. So startet heute eine frei zugängliche Beta für den Game-Streaming-Dienst GeForce Now auf Windows-basierten Rechnern. Mit dabei ist unter anderem der Zugriff auf eure Uplay-Bibliothek mit Titel wie Rainbow Six: Siege, The Division, Ghost Recon Wildlands und Assassin'c Creed: Black Flag. Wer es ausprobieren will, kann sich den Betaclient auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/geforce-now/mac-pc/ herunterladen.

Des weiteren wurde mit NVIDIA Freestyle ein neues Feature für die Treiber-Suite GeForce Experience angekündigt. Selbiges soll es euch erlauben, während des Spielens verschiedene Post-Processing-Filter auf euer Game anzuwenden. Zum Start sollen 15 Filter mit 38 verschiedenen Einstellungen zur Verfügung stehen, daunter Schwarzweiß, Retro, Vignette, Sepia oder Depth of Field. Auch ein Filter für farbenblinde Spieler gehört zum Paket. Die Beta hierzu soll am morgigen Dienstag starten und ist im neuesten Treiber (v390) und der GeForce Experience App ab Version 3.12 enthalten.