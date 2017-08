Das Angebot für NVIDIA Shield TV wurde um den bekannten Stealth-Klassiker Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition erweitert.

Wie NVIDIA bekanntgegeben hat, ist der ursprünglich 2001 für PlayStation 2 erschienene Stealth-Klassiker Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ab sofort für NVIDIA Shield TV über den Google Play Store erhältlich. Der zweite Teil der Metal-Gear-Solid-Reihe ist dabei in der HD Edition für die Set-Top-Box erschienen und beinhaltet alle Metal-Gear-Solid-2-Sons-of-Liberty-VR-Missionen. Passend zur Ankündigung wurde ein Trailer, der einen Eindruck des Stealth-Spiels bietet, veröffentlicht.

In Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty gilt es als Solid Snake einen Tanker mit geheimem militärischen Material zu verfolgen und als Raiden, einem Anfänger in der Spezialeinheit Foxhound, die Bohrinsel Big Shell zu infiltrieren. Dort muss Raiden den US-Präsidenten vor der mysteriösen Gruppe Dead Cell retten.

Die Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition bietet auf NVIDIA Shield TV neben der bekannten Geschichte auch das klassische Gameplay des PlayStation-2-Originals. Wie von der Stealth-Reihe bekannt vollführt ihr mit euren Charakteren Saltos, hängt von Kanten oder nutzt Verkleidungen um unentdeckt zu bleiben.

Zum Verkaufsstart ist die Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty HD Edition mit einem Rabatt von 25 Prozent zum Preis von 8,50 Euro statt regulär 12,99 Euro erhältlich. Das Angebot im Google Play Store von NVIDIA Shield TV gilt nur für einen begrenzten Zeitraum.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch Metal Gear Solid 3: Snake Eater für NVIDIA Shield erscheinen. Die Umsetzung des 2004 für PlayStation 2 erschienenen Spiels befindet sich derzeit in Entwicklung.