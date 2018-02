Das Battle-Royale-Genre boomt dank PlayerUnknown's Battlegrounds. Im Genreprimus gibt es zwar auch Fahrzeuge, diese stehen aber nicht unmittelbar total im Fokus. Das ist im neu angekündigten Titel notmycar etwas anders.

Euch langweilt PUBG mittlerweile etwas und ihr habt auch nicht so recht Bock auf Fortnite: Battle Royale, wollt dem Genre aber grundsätzlich treu bleiben? Ihr hättet Lust auf deutlich mehr Fokus auf Fahrzeugkämpfe? Dann ist das neue Projekt notmycar genau richtig für euch! Der Titel ist nämlich sprichwörtlich ein Fahrzeug-PUBG!

In dem neuen Battle-Royale-Titel, der alle Zutaten des derzeit populären Genres mit sich bringt, dreht sich nämlich alles um Fahrzeugkämpfe. Statt eine Person samt Wumme übernehmt ihr ein Fahrzeug mit Wumme - ein Hauch Twisted Metal weht also mit. Alle Fahrzeuge werden dabei zunächst per Fallschirm aus einem Flugzeug geworfen und landen in einer zunächst riesigen Spielwelt. Diese Spielwelt wird dann mit fortlaufender Spieldauer immer kleiner, bis am Schluss ein siegreiches Fahrzeug übrig bleibt.

Auch Waffen-Loot & Co. wird im Spielverlauf nicht fehlen und ihr könnt Punkte verdienen, die ihr später für Individualisierungsgegenstände wie Flaggen, Bumper und mehr ausgeben könnt. Unbekannt ist gegenwärtig noch die genaue Anzahl der an einer Partie beteiligten Spieler oder ob Rüstungen eine Rolle spielen werden. Erstes Bildmaterial könnt ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen.

Auf der offiziellen Webseite von notmycar könnt ihr euch bei Interesse zudem für einen bevorstehenden Alpha-Test eintragen und registrieren.