No More Heroes: Travis Strikes Again

Mit Travis Strikes Again wurde ja ein Spin-Off zur bekannten Spielereihe No More Heroes angekündigt. Dieser Titel hat nun endlich auch einen konkreten Release-Termin erhalten.

No More Heroes: Travis Strikes Again ist als Spin-Off das neueste Abenteuer von Travis Touchdown innerhalb des bekannten Franchise. Der Titel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch und war eigentlich noch für dieses Jahr eingeplant. Daraus wird nun leider nichts mehr, einen konkreten Release-Termin gibt es jetzt aber trotzdem.

Demnach wird das Spin-Off das Weihnachtsgeschäft auslassen bzw. knapp verpassen und erst im Januar 2019 aufschlagen. Konkret wurde der 18. Januar 2019 als Release-Datum festgezurrt. Die Bekanntgabe erfolgte durch Director Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, sowie Entwickler Grasshopper Manufacture anlässlich der PAX West 2018.

Travis Strikes Back spielt rund sieben Jahre nach den Ereignissen in No More Heroes 2: Desperate Struggle. Badman, der Vater von Bad Girl aus dem ursprünglichen Titel, trachtet nach Rache an Travis. Um ihren Tod zu rächen, bringt er sich selbst und Travis in eine Spielekonsole namens Death Drive Mk-II. Dort müssen sich beide ihren Weg durch eine Vielzahl von Videospielen schlagen, ehe es zum großen Finish kommt.

Wie für Suda51 typisch, wird das Spiel auch einigen vulgären und auch brutalen Humor zu bieten haben.