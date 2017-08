No More Heroes: Travis Strikes Again

No More Heroes: Travis Strikes Again von Suda51 wurde mit einem actionreichen Trailer endlich final exklusiv für die Switch angekündigt. Wann dass Spiel erscheint und warum es so interessant ist, wollen wir euch nicht vorenthalten.

Jahre hat es gedauert, jetzt ist es soweit. Nachdem Goichi "Suda51" Suda (No More Heroes, Lollipop Chainsaw, Killer 7, Killer is Dead) es auf dem Switch-Reveal-Event Anfang des Jahres überdeutlich angedeutet hatte, gibt es nun endlich neue Infos zum Switch-exklusiven No More Heroes: Travis Strikes Again. Marvelous, Grasshopper Manufacture und Shirogumi arbeiten zusammen, um die abgedrehte Fortsetzung zu verwirklichen. Der Trailer verrät dabei einige interessante Details.

Sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes plant der Vater eines Opfers von Travis Touchdown ein Attentat auf den Lichtschwertschwinger. Während des Handgemenges werden beide in die Spielekonsole "Death Drive Mark II" gesogen. Darin müssen sie sechs Spieledimensionen durchlaufen und "Over the Top"-Bosse erledigen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um fiktive Games. Angedeutet wurde bereits, dass eines der besagten Spiele Hotline Miami sein wird.

Wie das Gameplay allerdings genau aussehen wird, das wurde in dem actionlastigen Trailer allerdings noch nicht verraten. Was dagegen bekannt gegeben wurde, ist der Release-Zeitraum. No More Heroes: Travis Strikes Again erscheint im Jahr 2018.