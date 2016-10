No More Heroes

Obwohl Suda 51 vor einiger Zeit bekannt gegeben hat, dass man mehr als 20 Jahre auf einen dritten Teil von No More Heroes warten müsste, scheint es, laut aktuellen Aussagen, doch nicht so lange zu dauern.

Anscheinend wird es eher als bisher gedacht ein Wiedersehen mit Travis Touchdown geben: In einem aktuellen Interview hat sich Suda 51, Chef von Grasshopper Manufacture, zur Zukunft von No More Heroes geäußert.

So möchte er das Franchise innerhalb der nächsten zehn Jahre zurückbringen, nicht wie in einem früheren Interview angegeben, in 15 oder 20 Jahren. Jedoch würde sich ein dritter Teil eher an derzeitigen Indie-Titeln orientieren, damit auch neue Spieler von dem Titel angesprochen werden.