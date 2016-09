Nach mehreren Verzögerungen war No Man's Sky von Hello Games ja bombastisch gestartet, doch mittlerweile können sich Spieler offenbar nicht mehr wirklich für den Titel begeistern.

Zuletzt war die Zahl gleichzeitig zockender Spieler auf dem PC schon vorübergehend unter 1.000 gesunken. Während das sicherlich eine Momentaufnahme war, sind die nun vorliegenden Zahlen der PC-Version von Digital Spy aber doch etwas belastbarer.

Am Veröffentlichungstag, den 12. August 2016, hatte No Man's Sky auf dem PC noch 194.254 Spieler pro Stunde, doch dieser Durchschnitt ist mittlerweile signifikant nach unten gegangen. Bis zum vergangenen Sonntag waren es dann nämlich nur noch 2.123 Spieler pro Stunde; dieser Schnitt reicht nicht einmal für die derzeit 100 am häufigsten via Steam gezockten PC-Titel. In dieser Kategorie liegt No Man's Sky damit nur noch auf Rang 113.

Zum Vergleich: Selbst deutlich ältere Titel wie Middle-Earth: Shadow of Mordor, The Elder Scrolls Online oder Microsoft Flight Simulator X ziehen mittlerweile mehr PC-Spieler an, als No Man's Sky. Wie sich die Situation auf der PS4 gestaltet ist gegenwärtig jedoch nicht bekannt.