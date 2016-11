Nachdem am Wochenende das umfangreiche Foundation-Update für No Man's Sky angekündigt wurde, hat sich nun auch Sean Murray aus seiner Funkstille zurückgemeldet.

Nachdem No Man's Sky nach Release von Fans und Kritikern geradezu zerrissen wurde, war es lange still rund um den Titel. Am Wochenende wurde mit dem Foundation-Update für No Man's Sky das erste riesige Umfangszuwachs angekündigt. Damit hat sich Sean Murray nun auch aus seiner Funkstille zurückgemeldet.

So gibt er zu verstehen, dass das Studio den Fans, die das Spiel gekauft und Hello Games unterstützt haben, überzeugen möchte. Jedoch wollte man nicht über das Update reden, bevor es 100% sicher war, dass es tatsächlich erscheint. Nach den erhitzten Gemütern von Fans, die sich sich hinters Licht geführt gefühlt hatten, wollte Hello Games offensichtlich auf Nummer sicher gehen und sich nicht erneut Vorwürfe machen lassen, falsche Versprechungen gemacht zu haben.