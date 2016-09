Nach zahlreicher Kritik von Spielern zeigt nun Sony in der Rolle des Publishers Verständnis. Die Entwickler hätten Funktionen versprochen, die nicht umgesetzt wurden.

Trotz starker Verkaufszahlen erntet Hello Games massive Kritik für No Man's Sky. Das Studio habe Dinge im Vorfeld versprochen, von denen im fertigen Spiel nichts zu sehen sei. Verständnis für die Kritik zeigt ausgerechnet Shuhei Yoshida, Chef von Sonys Worldwide Studios und Mitarbeiter des Publishers des Sandbox-Spiels. Yoshida sieht die Schuld bei der PR-Arbeit des Entwicklers: Hello Games habe vorab mehr Features für das Spiel versprochen, sich daran aber nicht gehalten. Unter anderem fehle die mehrfach erwähnte Funktion, Spieler im All treffen zu können.

Die PR-Strategie sei schlecht gewesen, vor allem, weil die Indie-Entwickler auf einen PR-Experten verzichtet hätten. Trotz der Kritik habe Yoshida Spaß mit No Man's Sky, negative Folgen für Sony halte er außerdem für ausgeschlossen.