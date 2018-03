No Man's Sky Next

Hohe Erwartungen wurden vor dem Release in No Man's Sky gesetzt, doch diese konnte der Titel schlussendlich zu keiner Zeit erfüllen. Das Entwicklerteam von Hello Games will den Titel aber kontinuierlich weiter optimieren - und kündigt diesen nun auch für eine weitere Plattform an.

Zusammen mit Publisher 505 Games hat Entwickler Hello Games heute No Man's Sky Next angekündigt. Dabei handelt es sich im Grunde um ein kostenloses Update für die bereits erhältliche PS4- und PC-Fassung des Weltraum-Titels. Damit verbunden ist aber schlussendlich auch der Release für eine weitere Plattform: Die Xbox One von Microsoft wird nun ebenfalls bedient.

Ursprünglich hatten die Indie-Entwickler von Hello Games No Man's Sky im August 2016 für PC und PS4 veröffentlicht. Anschließend bereisten durchaus zahlreiche Spieler die lebendige und umfassende Welt des Sandbox-Universums, in dem sie hunderte Millionen Stunden verbracht haben. Aber wie gesagt: Die ursprünglich hohen Erwartungen wurden eigentlich nicht erfüllt.

Daher hat Hello Games in den letzten 18 Monaten auch weiter an No Man's Sky gearbeitet und bereits drei große Updates veröffentlicht: "Foundation", "Pathfinder" und "Atlas Rises" brachten im Gegensatz zu den vielen kleineren Patches auch etliche neue Features und Inhalte mit sich.

Nun steht also No Man's Sky Next an, dessen Name bewusst so gewählt wurde, denn es ist "ein wichtiger nächster Schritt der Reise für No Man's Sky", so Hello Games. Die Reise des Spiels sei noch lange nicht vorbei. Zu den konkreten Inhalten des Updates schwieg man sich über die Ankündigung der Xbox-One-Version aber zunächst noch aus. Fest steht lediglich, dass Spieler auf der Microsoft-Konsole noch 2018 das prozedural generierte Universum erkunden dürfen - inklusive aller bisher entwickelten Inhalte und eben den neuen Überraschungen aus Next, die später angekündigt werden.

505 Games wird indes die Veröffentlichung und den Vertrieb einer neuen Disc-Version des Spiels übernehmen.